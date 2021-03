Wörgler Initiative mobilisiert: „Wave braucht regionale Unterstützung“

Die Tragweite der Schließung des Wörgler Bades werde immer mehr Menschen bewusst. Dabei gehe es nicht nur um den Leistungssport, sondern um die gesamte Bevölkerung: „So viele Kinder haben Diabetes oder sind fettleibig. In Zeiten wie diesen eine Sportstätte zu schließen, wäre ein Verbrechen.“ Einmal mehr plädiert sie dafür, das Bad zumindest so lange zu betreiben, bis eine Alternative in Aussicht ist. Für die Volksbefragung am 11. April werde die Initiative „so viele Wörgler wie möglich mobilisieren“.