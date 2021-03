Grazer Dramatikerinnenfestival soll fix im Juni stattfinden

Während derzeit laufend Veranstaltungen aus dem Frühjahr in den Herbst verlegt oder abgesagt werden, sind die Organisatoren des Grazer Dramatikerinnen-Festivals optimistisch: „Das Festival wird in jedem Fall stattfinden“, betonte Edith Draxl von der Kulturinitiative uniT, die zusammen mit dem Schauspielhaus für die Durchführung verantwortlich zeichnet. „Wir haben viel im Freien und im öffentlichen Raum geplant“, erläuterte Draxl bei einem Pressegespräch am Dienstag in Graz.