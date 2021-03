46.000 Impfungen in Schwaz: Fokus nun auf Orten mit Testpflicht

Dicke Luft gibt’s derzeit in Achenkirch. Laut einigen Gemeindebürgern haben sich deutsche Staatsbürger am Wochenende eine Impfung in Achenkirch „erschlichen“. Auch Gemeindevorstand Klaus Zöschg schlägt Alarm und hat sich an die BH Schwaz gewandt. Er habe selbst beobachtet, wie ein Auto mit deutschem Kennzeichen zur Impfung in der Mehrzweckhalle angereist war. Laut BM Klaus Moser sei alles rechtens abgelaufen, alle Geimpften hatten einen Hauptwohnsitz in der Gemeinde. „Diese Personen haben zwar einen Wohnsitz hier, aber ihr Lebensmittelpunkt ist in Deutschland, und zwei Hauptwohnsitze, das geht nicht. Da muss die BH endlich tätig werden und mutmaßlich illegalen Freizeitwohnsitzen nachgehen“, sagt Zöschg. Laut Anfrage beim Land Tirol heißt es, dass der Fall genau geprüft werde.