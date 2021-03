Rote-Nasen-Clowndoctors besuchten Senioren in Steinach in luftigen Höhen

Steinach am Brenner – Wie so viele, mussten auch die Rote-Nasen-Clowndoctors aufgrund der aktuellen Einschränkungen Kreativität beweisen. Dabei veranstalteten sie unter anderem Online-Clown-Visiten und Gartenkonzerte. Um ein Lachen in die Gesichter von Senioren zu zaubern, sind die Roten Nasen in den vergangenen Tagen über sich hinausgewachsen.