Mei-Pochtler kennt Projekt Ballhausplatz nur aus Medien

Sie sei „einigermaßen erstaunt“, dass sie vor den Ibiza-U-Ausschuss geladen wurde, „da ich mit den Ereignissen in Ibiza nicht zu tun habe“, meinte Mei-Pochtler in ihrem Eingangsstatement. Anschließend erklärte sie ihr Tätigkeitsfeld im Bundeskanzleramt. Im März 2018 habe sie Kurz nämlich gebeten, die „Strategie- und Planungseinheit ‚Think Austria‘ im BKA“ aufzubauen und ihre Erfahrungen aus dem Strategiebereich einzubringen. Bis 2017 war sie als Geschäftsführerin der Boston Consulting Group (BCG) tätig.

Mitterlehner hatte davor einen Einblick in den Machtwechsel in der Volkspartei zu Türkis im Jahr 2017 und die damit verbundene Suche von Unterstützern im Wahlkampf gegeben. Dass unter seinem Nachfolger als Parteichef, Sebastian Kurz, Gesetze „gekauft“ worden sein könnten, glaube er nicht. So „blöd“, dass jemand nachweislich Gesetze kaufe, sei man „weder in Europa noch in Bananenstaaten“. Vielmehr sprach der frühere ÖVP-Obmann von einem „Biotop“ aus Spendenakquirieren und einer Kultur, sich dadurch bei Politikern ein offenes Ohr zu verschaffen. Er wolle das Spendertum aber auch „nicht generell kritisieren“, so Mitterlehner: „Es spenden nicht nur Leute, die sich einen persönlichen Vorteil sichern wollen, sondern für ein politisches Programm spenden wollen.“