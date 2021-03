Kurz und EU-Partner drängen auf „Korrektur“ bei Impfstoffen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und vier EU-Amtskollegen haben auf einen „Korrekturmechanismus“ bei der Impfstoffverteilung in der Europäischen Union gefordert. „So wie es ist, so soll es nicht bleiben“, sagte Kurz am Dienstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Regierungschefs Andrej Babis (Tschechien), Bojko Borissow (Bulgarien) und Janez Jansa (Slowenien) in Wien. Damit sollen die Unterschiede in den Durchimpfungsraten der Mitgliedsstaaten behoben werden.