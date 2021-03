Auto fuhr in Leipzig in Fußgänger und tötete drei Menschen

Ein Autofahrer ist in Leipzig bei einer Ampel nahe einer Straßenbahnhaltestelle in eine Gruppe Fußgänger gefahren und hat drei Menschen getötet. Eine Frau starb wenige Stunden nach dem Unfall, teilte die Polizei in der deutschen Stadt mit. Eine 85-Jährige und ein 80 Jahre alter Mann waren noch an der Unfallstelle gestorben. Der Fahrer hatte keine Drogen oder Alkohol im Blut. Eine weitere Frau wurde schwer verletzt.