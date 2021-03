Israels Präsident Rivlin besucht Wien

Der israelische Präsident Reuven Rivlin kommt zu einem offiziellen Besuch nach Wien. Am Mittwoch wird Rivlin von Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfangen. Im Rahmen seiner Reise wird der israelische Präsident auch den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron besuchen.

Rivlin wird außerdem Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu einem Gespräch treffen. Kurz hatte erst Anfang März Israel besucht. Am Nachmittag legen Van der Bellen und Rivlin zum Gedenken an die Opfer der Shoah beim Mahnmal am Wiener Judenplatz gemeinsam einen Kranz nieder. Es ist der erste offizielle Wien-Besuch von Israels Staatsoberhaupt seit Beginn seiner Amtszeit 2014.