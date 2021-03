Capitals vor Halbfinaleinzug - Salzburg verkürzte, KAC vorne

Die Vienna Capitals stehen vor dem Einzug in das Halbfinale der ICE Hockey League. Die Wiener gewannen am Dienstag auch das dritte Match der ersten Play-off-Runde gegen Fehervar. Nach dem 1:0 benötigen sie nur noch einen Sieg zum Aufstieg, die erste Chance haben sie am Freitag in Ungarn. Salzburg verkürzte indes gegen Dornbirn durch ein 4:1 auf 1:2. Der KAC brachte sich mit einem 3:2 gegen den VSV wieder in Führung.

Die Capitals kamen nach dem 3:2 in Fehervar erneut zu einem knappen Erfolg. Zu Hause mussten sie sich bis zur 24. Minute gedulden, ehe Benjamin Nissner aus einem erfolgreich ausgespielten Konter anschrieb. Danach blieb es bei Vorteilen für die Wiener bis zum Schluss. Fehervar braucht damit schon ein Wunder. Denn ein 0:3 aufzuholen, das hat in Österreich mit Linz im Halbfinale 2010 gegen Capitals erst ein Team geschafft.

Salzburg gab eine eindrucksvolle Antwort auf die bisher enttäuschenden Auftritte gegen die Dornbirner. Die diesmal deutlich aggressiver auftretenden Bullen gingen im ersten Powerplay durch Stefan Espeland (9.) in Führung, nachdem sie gleich zu Beginn vier Unterzahlminuten schadlos überstanden hatten. Die nächsten beiden Tore der spielbestimmenden Gastgeber besorgten Filip Varejcka (25.) und Kapitän Thomas Raffl (28.).

Fünf Minuten später schrieb Vitalijs Pavlovs (33.) erstmals für die Vorarlberger an. Ins Wanken gerieten die Salzburger aber nicht mehr, sondern erhöhten im Schlussabschnitt durch Alexander Rauchenwald (48.) noch auf 4:1. Dornbirn kann aber im nächsten Match vor Heimspiel wieder vorlegen.

Der VSV legte in Klagenfurt ein Blitzstart hin, Jerry Pollastrone traf für den Außenseiter bereits nach 27 Sekunden. Auch in den folgenden zehn Minuten waren die Villacher gefährlicher und hatten bei einem Collins-Schuss an die Stange auch noch Pech.

Der zweite Treffer gelang aber auf der Gegenseite Matt Fraser (13.), der ein Haudum-Zuspiel mit einem satten Schuss ins Kreuzeck perfekt zum Ausgleich verwertete. Im Mitteldrittel legte erneut der VSV durch Sahir Gill (23.) vor, Rok Ticar (25.) glich wenig später wieder aus. Mit 2:2 ging es dann auch in die letzte Pause.