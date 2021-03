Menschenmassen am Fischergries: Der Imbiss liegt Kufstein im Magen

Kufstein – Frische Luft am Inn­ufer und dazu einen Snack oder ein Getränk auf einer der öffentlichen Bänke. In Zeiten des Dauerlockdowns ist das Balsam für die Seele. Daher ist der Fischergries am Inn ein noch beliebterer Platz als bisher. Hier gibt es auch eine große Anzahl an Gaststätten rund um den Platz, die per Take-away – also zum Mitnehmen – Getränke und Speisen anbieten.