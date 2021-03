„Vom Aufstehen": Helga Schuberts bitterer Blick zurück ohne Zorn

Innsbruck – Vorgewarnt war man ja. Mit einem betroffen machenden Text gewann Helga Schubert letzten Juni den Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Preis. Die deutsche Autorin schilderte autobiografisch das schwierige Verhältnis zur Mutter. Schubert, 1940 in den 2. Weltkrieg hineingeboren, erlebte eine unheilvolle, dramatische Periode der jüngeren deutschen Geschichte am eigenen Leib, hautnah und erbarmungslos. Die Flucht vor den Bomben und den heranrückenden Russen endete, eher zufällig, in Ost-Berlin. Dort wurde die Nazi-Tyrannei von der DDR-Diktatur abgelöst.

Schuberts neuer Erzählband, der heute veröffentlicht wird, trägt den Namen ihres siegreichen Textes von Klagenfurt: „Vom Aufstehen“. Rund um diesen Beitrag gruppiert die Schriftstellerin Stationen ihres Lebens, das ohne die historischen Umwälzungen bis hin zur deutschen Wiedervereinigung wohl anders verlaufen wäre. In Summe sind es rund 30 Kapitel in loser Folge: Anekdoten, Erinnerungen, Aperçus.

So etwas wirkt nach, so etwas lässt sich niemals abschütteln oder verdrängen. Und so nennt Schubert ihre Mutter kein einziges Mal bei deren Vornamen. „Ja, ihre Tochter: Sie war meiner Mutter fremd geblieben“, schreibt die Autorin wie über jemand anderen und meint doch sich selbst. Größte Distanz auch in schriftlicher Form.