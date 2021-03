Grenze nach Deutschland bleibt zu, Tirol fassungslos

Innsbruck, Berlin – Tirol tobt. Die Verlängerung der Grenzkontrollen sei durch nichts zu rechtfertigen, betonte Landeshauptmann Günther Platter nach der gestrigen Entscheidung der deutschen Bundesregierung, Nordtirol weitere 14 Tage als Virusvariantengebiet zu führen, in einer Aussendung.

Platter verwies auf die Durchimpfung des Bezirks Schwaz und die Tatsache, dass in Tirol nur 3,5 Prozent der Corona-Infektionen auf die südafrikanische Variante zurückzuführen seien. Im Saarland seien es schon 15 Prozent, dort kämen aber keine derartigen Restriktionen zum Einsatz. „Trotzdem wird Tirol bewusst an den Pranger gestellt“, kritisiert Platter. Er erwarte sich von der EU-Kommission und der österreichischen Bundesregierung, dass sie „nun ein Ende dieser ungerechtfertigten Schikane gegen Tirol erwirken und Deutschland diese Kontrollen umgehend beendet.“

Innenminister Horst Seehofer (CSU) ließ der TT gestern am Nachmittag über seine Sprecherin ausrichten: „Es ist wirklich keine Zumutung, in einer Pandemie einen Negativtest zu verlangen. Ausbruchsorte zu identifizieren und Infektionsketten zu unterbrechen, gehört zu den wichtigsten Reaktionen in einer Pandemie. Das nicht zu tun, führt zu einem bösen Erwachen. Die Grenzkontrollen sind heute nicht mehr die alten Schlagbaum-Kontrollen, sondern hochintelligente Steuerungsprozesse.“