Initiative „End The Cage Age“: Auch Großkonzerne wollen Käfigverbot

Die Initiative wird nun auch von großen Lebensmittelkonzernen wie Nestlé, Unilever oder Ferrero und auch großen Lebensmittelhändlern wie Aldi unterstützt. „Als führende Unternehmen im Lebensmittelsektor loben wir die Ziele der Initiative ,End the Cage Age‘“, betonen die Konzerne in einem offenen Brief an die an die EU-Kommission. Die Lebensmittelfirmen bieten auch ihre Expertise und Unterstützung an, um die EU in ein „käfigfreies Zeitalter“ zu leiten. Als einfach umsetzbaren ersten Schritt nennen die Unternehmen ein Ende der Käfighaltung bei Legehennen. Sie sei zwar in Österreich verboten, nicht aber in der EU. Durch Importe würden daher auch in Österreich Käfigeier in verarbeiteten Produkten oder der Gastronomie eingesetzt.