Lawinengefahr bleibt nach starkem Schneefall in Tirol weiterhin hoch

Innsbruck – Immer wieder gibt es im Frühjahr in Tirol Lawinenabgänge mit vielen Toten. Meist geschehen diese Unglücke bei Wetterverhältnissen, wie sie derzeit herrschen: Viel Neuschnee in kurzer Zeit und zarte Plusgrade mit kalten Nächten an den Tagen danach.

Dass ein nahender Frühling die Lawinengefahr nicht mindert, zeigt ein Blick zurück: Am 5. April 1975 verschüttete eine Lawine auf der Südtiroler Seite den Brennerpass. Sechs Menschen wurden in ihren Autos verschüttet, die Straße war tagelang nicht passierbar. Eine große Staublawine begrub am 23. März 1988 rund 30 Häuser in St. Anton am Arlberg unter sich. Sieben Menschen starben, 23 weitere wurden verletzt. Selbst im Mai noch gibt es tragische Unglücke. Im Jahr 2009 wurden in Sölden sechs Urlauber durch eine Lawine getötet. „Auf den Bergen herrscht tiefster Winter, egal was der Kalender sagt“, betont Rudi Mair.