Trainingszentrum FC Wacker Innsbruck: Gerüchte um ein Mega-Investment

Innsbruck – Die Pläne eines Trainingszentrums des FC Wacker Innsbruck, eines der letzten großen Stadtentwicklungsgebiete rund um das Tivolistadion und ein potenter, aber mysteriöser Fußball-Investor, der sich auch sonst in Innsbruck finanziell einbringen will. Das sind die Zutaten für Gerüchte in der Landeshauptstadt. Man spricht von 600 Millionen Euro, die am Areal investiert werden sollen.