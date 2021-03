US-Dirigent James Levine verstarb mit 77 Jahren

So prägend Levine später für die Musikwelt der Ostküste werden sollte, sein Debüt feierte der gelockte Klaviervirtuose, der am 23. Juni 1943 geboren wurde, weder in Boston noch New York, sondern 1953 mit dem Cincinnati Orchestra und damit in seiner Heimatstadt. Er lernte bei der legendären Klavierpädagogin Rosina Lhévinne und an der Juilliard School in New York. Der ungarische Dirigent George Szell holte ihn zum Cleveland Orchestra, wo Levine von 1965 bis 1972 auch am Cleveland Institute of Music (CIM) lehrte. Aus dieser Zeit und bis in die 1980er-Jahre reichten die #MeToo-Vorwürfe von vier Männern. Drei von ihnen behaupteten, Levine habe sie erstmals missbraucht, als sie noch Teenager waren.