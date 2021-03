Muskeln machen für EM und Olympia

Zwölf bis 15 Kilometer Schwimmtraining pro Tag – Simon Bucher und Bernhard Reitshammer lächeln trotzdem. Beim dreiwöchigen Trainingslager in Belek (TUR) holen sich die in Linz trainierenden Tiroler derzeit den Feinschliff für Wettkämpfe in Eindhoven und Graz im April sowie die EM in Budapest im Mai – und auch Olympia. Während Reitshammer sein Tokio-Ticket bereits fix hat, hofft Bucher, sich zu qualifizieren.