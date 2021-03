Kathrin Kolleritsch alias Kerosin95: „Ich möchte in der Sprache existieren“

Kolleritsch (geboren 1995) ist non-binär, definiert sich also weder weiblich noch männlich.

Kolleritsch: Ich habe vorher an so vielen Projekten parallel gearbeitet, dass ich nicht mehr arbeiten konnte. Ich war längst am Limit. Es war keine gemütliche Pause, sondern eher eine, die ich machen musste, sonst hätte ich danach keine Musik mehr gemacht.