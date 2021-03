Missbrauchs-Gutachter: In Erzbistum Köln 202 Beschuldigte

In einem Gutachten zum Umgang des deutschen Erzbistums Köln mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs sind Hinweise auf 202 Beschuldigte festgestellt worden. Das sagte der Strafrechtler Björn Gercke bei der Vorstellung der 800 Seiten starken Untersuchung am Donnerstag in der westdeutschen Stadt. Es gehe um das erste Gutachten dieser Art, in dem ungeschwärzt auch die Namen von Verantwortlichen genannt würden, sagte er.