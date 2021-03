Egon Rainers „Ordnung und Lebendigkeit“ im Innsbrucker aut

Innsbruck – „Ich glaube nicht an das Möbel im herkömmlichen Sinne, an die starre Konstruktion, sondern viel mehr an frei in den Raum gestellte, variierbare Elemente.“ Ein – verkürzter – Satz des Designers Egon Rainer, dessen um 1970 kreierte Entwürfe vom Innsbrucker aut wiederentdeckt wurden. Ist der 1938 in Innsbruck geborene, ursprünglich vom Tischlerhandwerk herkommende Rainer, der am Londoner Royal College of Art seinen Master of Art gemacht hat, doch ein weitgehend Vergessener, obwohl er mit seinen Möbelsystemen um 1970 für wenige Jahre internationales Renommee genoss. Seine Entwürfe etwa im renommierten Magazin Domus publiziert, bei internationalen Möbelmessen präsentiert wurden.