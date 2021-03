Causa Kals: Osttirol Invest prüft Prozess gegen Schultz

Innsbruck – 2018 hat die Osttirol Investment Gesellschaft (OIG), die hauptsächlich Bund und Land Tirol gehört, ihren 25 %-Anteil an den Kalser Bergbahnen (für den sie 2008 sechs Mio. Euro in die Hand nahm) an die Tiroler Liftgruppe Schultz abgetreten. Wie mehrfach berichtet, hat die OIG für den Deal im Wert von mehreren Millionen Euro von der Schultz-Gruppe noch kein Geld gesehen. Inzwischen sind nur rund 34.000 Euro eingetrudelt, wie aus einer Antwort der zuständigen Beteiligungs-LR Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP) auf eine Anfrage des Liste-Fritz-Abgeordneten Markus Sint hervorgeht.