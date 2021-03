Überstundentricks: AK und ÖGB orten „perfides Foulspiel“

Grund für den aktuellen Protest dürfte sein, dass aus Sicht der Gewerkschaft die Wirtschaft „derzeit alles versuche, um die Angleichung zu boykottieren“. So werde Einfluss auf Regierungsmitglieder und Nationalratsabgeordnete genommen, um das Inkrafttreten der neuen Bestimmungen zu verzögern. Besonders „perfide“ sei, dass von Arbeitgeberseite Kollektivvertragsverhandlungen blockiert würden, solange es keine Zugeständnisse bei den Kündigungsbestimmungen gebe. Gemeint ist die Arbeitskräfteüberlassung, wo seit Dezember bei den Verhandlungen nichts weitergeht, weil die Branche als „Saisonbranche“ gelten will, da es für diese Ausnahmen von der Fristen-Angleichung gibt.

Auch die Arbeiterkammer Tirol (AK) klagt über Ungerechtigkeiten. Immer wieder werde Personal entgegen dem vereinbarten Beschäftigungsausmaß nicht zur Gänze in der Dienstplangestaltung berücksichtigt, kritisiert die AK in einer Aussendung am Donnerstag. Die Folge sei, dass es auf dem Zeitkonto zu Minusstunden komme, die dann mit anfallenden Arbeiten außerhalb des Dienstplans gegenverrechnet werden. Dabei wären eigentlich in dieser Konstellation Überstundenzuschläge fällig.