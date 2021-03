Ein Jahr Dauer-Lockdown: Alarm in der Freizeitbranche

Innsbruck, Wien – Die Veranstaltungsbranche ist wie kaum eine andere massiv von der Pandemie getroffen worden. „Während andere Bereiche zumindest teilweise aufsperren konnten, befinden wir uns seit einem Jahr in einem Permanent-Lockdown und haben damit die volle wirtschaftliche Breitseite der Pandemie abbekommen“, sagt Wolfgang Suitner gegenüber der TT. Der Tiroler ist Bundesobmann der Veranstaltungsbetriebe.

Zur breitgefächerten Branche gehören Messen, Kongresse, Sport- und Kulturveranstaltungen, vom Theater bis hin zu internationalen Konzerten und Großevents, aber etwa auch Fitnessstudiobetreiber, Tennishallen, Kletterzentren, Tanzschulen oder auch Wettbüros. Als „Spitze des Eisberges“ seien die Veranstaltungsbetriebe aber auch der Schneepflug für die gesamte Kette an Zulieferern wie Gerüstbauer, Bühnen- und Tontechniker, Cateringunternehmen, Pyrotechniker oder Floristen, die sich in vollkommener Abhängigkeit von der Veranstaltungsbranche befänden. Laut Suitner betrage die Bruttowertschöpfung der gesamten Branche pro Jahr etwa 13 Mrd. Euro. Die Branche habe vor Corona 250.000 Arbeitsplätze gesichert und für die öffentliche Hand für insgesamt vier Mrd. Euro an Steuern und Abgaben gesorgt.