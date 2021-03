Grüne Revanche im Grenzstreit, Trauer um Tunnel

Dass die Grenzkon­trollen Deutschlands zu Tirol nicht umgehend beendet werden – auch nicht nach dem Besuch von Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) gestern in Berlin –, sorgt weiter für Ärger im Landhaus. Grünen-Klubobmann Gebi Mair zeigte sich gestern von Kurz’ Stippvisite beim deutschen Innenminister Horst Seehofer (CSU) bitter enttäuscht. Tirol müsse jetzt selbst aktiv werden, denkt Mair offen Sanktionsmaßnahmen an: „Es ist nicht länger einzusehen, dass der Transit durch Tirol rollt, aber TirolerInnen ausgesperrt werden.“ Soll heißen: Transitbeschränkungen seien eine „Option“. So weit lehnt sich freilich LH Günther Platter (VP) nicht aus dem Fenster. Er ließ gestern über sein Büro erneut aus­richten, die Grenzkon­trollen als eine Ungerechtigkeit zu ­empfinden, welche „­umgehend zu beenden“ sei.