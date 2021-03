Befremdliche Kontrollen: „Sturmgewehr ist unsere Standardwaffe“

Innsbruck – An das Bild kontrollierender Soldaten in der Öffentlichkeit hat man sich in Tirol in den vergangenen Wochen und Monaten mittlerweile gewöhnt. Aktuell unterstützt das Österreichische Bundesheer die Eindämmung des Coronavirus mit seinen Mutationen mit 569 Soldaten, österreichweit beschäftigen sich über 3000 Angehörige der Streitkräfte mit dieser Aufgabe. Die Einsätze reichen dabei von Ein- und Ausreisekontrollen an den Staats- und Bezirksgrenzen über die Durchführung und Unterstützung von Massentests, Unterstützung bei Logistikaufgaben bis hin zur Kontakt-Nachverfolgung.