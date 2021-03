Engpässe an Gymnasien: 140 Tiroler Schüler ohne AHS-Platz

Innsbruck – Gibt es den heiß begehrten Platz am Gymnasium oder nicht? Jedes Jahr aufs Neue fiebern Viertklässler und ihre Eltern in Tirol der Antwort auf diese Frage entgegen. Heuer sind es landesweit 140 Kinder, die trotz AHS-Reife den Platz in der gewünschten Schule nicht erhalten haben. Das teilt die Bildungsdirektion mit. Besonders im Großraum Innsbruck, aber auch in Schwaz und Telfs gab es lange Gesichter.