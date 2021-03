Siegen oder fliegen – TI will dem Druck trotzen

Während die TI-volley-Damen am Samstag im Heimspiel gegen Graz ihre Kräfte bündeln müssen ...

Innsbruck – Geknickt, zerknirscht, aufgekratzt – die Stimmungslage auf der Rückfahrt von Graz Mittwochabend war unter den Volleyballerinnen der TI-abc-fliesen-volley nicht gut. Trotz des gemieteten Luxusbusses. Dafür war das erste Halbfinale mit der 0:3-Klatsche zu heftig ausgefallen. Am Samstag (16.30 Uhr, USI) stehen die Innsbruckerinnen bereits mit dem Rücken zur Wand – eine Niederlage würde das Ende in der „best-of-three“-Serie bedeuten.

... lief es am Freitagabend für den VC Tirol (Eva Stabentheiner).

So aussichtslos die Situation auch wirken mag, im Lager der Hellblauen hat man bereits neuen Mut gefasst: „Wir haben die Lehren aus der Niederlage gezogen. Es war einfach nicht unser Tag“, holte TI-Obmann Michael Falkner aus, um gleich eine Kampfansage hinterherzuschicken: „Aber so einen Tag werden wir nicht mehr haben. Der dritte Satz (22:25, Anm.) gibt uns Kraft, darauf wollen wir aufbauen.“

Am Block war man ausgeglichen, der große Unterschied lag in der Effektivität. Die Grazerinnen schafften es, den Punkt druckvoll fertig zu spielen. Im Heimspiel will die TI das nun umdrehen.