Sloweniens Ministerpräsident Janša: Mehr Trump als Orbán

War vergangene Woche auch in Sachen europäisches Impfmanagement zu Besuch in Wien: Sloweniens Ministerpräsident Janez Janša.

Nicht nur wegen seiner Vorliebe für Twitter erinnert Janša mehr an Trump als an Orbán, sagte der Politologe Alem Maksuti zur APA. „Ähnlich wie Trump glaubt auch er an Verschwörungstheorien des tiefen Staates und ist davon überzeugt, dass ihm unrecht getan wird.“

Die Attacken auf die Medien sind derzeit ein Thema, das vor allem im Ausland die größte Aufmerksamkeit genießt. Kritische Journalisten und „Mainstreammedien“ werden als Lügner und Fake-News-Schleudern verunglimpft. Hart umkämpft ist zurzeit auch die staatliche Nachrichtenagentur STA mit Versuchen der finanziellen Destabilisierung. Wegen Eingriffen in die Medienfreiheit wurde Slowenien jüngst in einem Atemzug mit Ungarn und Polen von der EU-Kommission gerügt.

Der streitsüchtige Stil ist für Janša, der schon zweimal Ministerpräsident war (2004–2008, 2012–13), nichts Neues. In seiner dritten Regierungszeit setzte er diese „aggressive Rhetorik“ vom ersten Tag an ein, so Miheljak. Politische Experten sind sich einig, dass er sich damit keinen Dienst erwies und nur noch mehr Menschen gegen sich aufbrachte. Janšas Problem liegt laut Historiker Luka Lisjak Gabrijelcic darin, dass er den politischen Trends immer etwas hinterherhinkt. Das Phänomen Trump und die globale Welle des autoritären Rechtspopulismus stärkte Janša in der Überzeugung, dass er mit seinem politischen Stil richtig lag. Obwohl sich der Trend nun wieder geändert hat, will er seinem Stil treu bleiben. (APA)