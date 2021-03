Unterrichtsform nach den Osterferien vermutlich regional aufgeteilt

Innsbruck, Wien – Dreimal pro Woche müssen sich Österreichs SchülerInnen inzwischen selbst mithilfe eines Nasenabstrichs testen. Die Interpretation der Ergebnisse fällt allerdings unterschiedlich aus. Die Entscheidung, wie es mit dem Unterricht weitergeht, soll erst am Montag fallen. Nach Abschluss der Beratungen wird sie Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) verkünden. Am wahrscheinlichsten aber ist, dass der Unterricht regional geregelt wird – je nach Inzidenz.

Der Anteil der positiven Selbsttests vom Montag und Mittwoch ist österreichweit mit 0,08 Prozent in etwa gleich geblieben, in Tirol sogar gesunken. Der Tiroler Landeselternverband begrüßte gestern in einem Brief die Forderung von Bildungslandesrätin Beate Palfrader in der TT, nach den Osterferien in den Normalunterricht zurückzukehren. „Vielen unserer Kinder geht es gar nicht mehr gut.“ Sie seien die eigentlichen Verlierer dieser Pandemie. „Wir sind es ihnen schuldig, wieder ein Stück mehr Normalität zu ermöglichen“, betonen Christiane Götz und Christoph Drexler vom Elternverband. Auch Simulationsexperte Niki Popper wäre für eine Schulöffnung, weil die drei Tests pro Woche ein Screening ermöglichten, und das sei besser, als die Jungen ungetestet zu lassen.