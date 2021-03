Neuer Zugang in die Innsbrucker Sillschlucht freigegeben

Gestern nahmen Vertreter von BBT und Stadt Innsbruck nun einen neuen, temporären Ersatzwanderweg in Betrieb: Rund 500 Meter lang und 1,5 Meter breit zweigt er oberhalb des Bergisel-Parkplatzes vom Panoramaweg ab und führt in Serpentinen hinab in die Sillschlucht. Beim Holzsteg neben der Sill mündet er in den Bestandsweg ein.