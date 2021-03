Film-Kritik: Verwundete Seelen am Abgrund des Lebens

Innsbruck – Als Wohlfühlfilm kommt dieser via Netflix verfügbare Streifen türkischer Provenienz nicht in Frage. Regisseur Can Ulkay postiert in „Das Leben ist wie ein Stück Papier“ („Kag˘ittan Hayatlar“ im Original) die Kameras genau dort, wo Menschen dahinvegetieren, weit abseits der Butterseite des Lebens.