Tiroler Ringer-Hoffnung Kuenz verpasste Olympia-Zug

Budapest – Die große Hoffnung auf ein Olympia-Ticket hat sich für Martina Kuenz (noch) nicht erfüllt. Die 26-jährige Athletin vom RSC Inzing verlor am Freitag beim Qualiturnier in Budapest den entscheidenden Halbfinalkampf in der Klasse bis 76 kg gegen Natalja Worobjowa (RUS) knapp mit 1:2. Die Olympiasiegerin von 2012 und Zweite von 2016 war ein Hammerlos. Kuenz hatte zuvor Siege über Kamile Gaucaite (LTU) und die mehrfache Europameisterin Yasemin Adar (TUR) gefeiert. Eine weitere Chance auf ein Olympia-Ticket gibt es im Mai bei der Welt-Qualifikation in Sofia (BUL).