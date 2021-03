Bundespartei schließt Linzer NEOS-Fraktionsobmann aus

Der Linzer Fraktionsobmann der NEOS, Lorenz Potocnik, ist am Freitagabend - einen Tag vor der Versammlung zur Finalisierung der Liste für die Gemeinderatswahl im Herbst - vom Bundesparteivorstand aus der Partei ausgeschlossen worden. Das bestätigte Potocnik am Samstag laut mehreren Medienberichten. Er hält das für „absurdes, surreales Theater“.

Anlass war demnach der interner Prüfbericht zum Finanzgebaren der Linzer Neos. Einige Sachverhalte darin seien „geeignet, das Ansehen der Partei zu schädigen“, so die Begründung des Bundesparteivorstands. Nachdem Potocnik auch von der Vorwahl für die Linzer Liste ausgeschlossen wurde und damit der einzige Spitzenkandidat weg ist, wurde der Abschluss des dreistufigen Verfahrens abgesagt. Das Mitgliedertreffen am Samstag im Lentos endet bereits am Mittag nach der Listenfixierung zur Landtagswahl, die in Oberösterreich gemeinsam mit den Gemeinderatswahlen stattfindet.