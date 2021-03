USA drohen Indien mit Sanktionen für Kauf russischer Raketen

Der neue US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat Indien zu einem Verzicht auf den geplanten Kauf russischer Militärgüter aufgefordert. Bei seinem Antrittsbesuch in der Hauptstadt Neu-Delhi bezog sich Austin am Samstag auf S-400-Luftabwehrraketen, für die Indien dem russischen Lieferanten bereits eine Anzahlung von 800 Millionen Dollar überwiesen hat. Die USA und Indien wollen in Verteidigungsfragen enger zusammenarbeiten.