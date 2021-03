Frühlingserwachen mitten im Schneefall: Radsport startete durch

Mit dem fünften Rang in Leonding schnappte sich Florian Lipowitz (Tirol Cycling Team) die Führung in der U23-Wertung der Bundesliga.

Leonding – Winterlich statt frühlingshaft präsentierten sich am Sonntag die 119,8 Kilometer zum Auftakt der österreichischen Straßenrad-Bundesliga in Leonding. Die 60. Auflage des Eröffnungsrennens war für das Tirol Cycling Team nach den abgesagten Bewerben in Belgien und den Niederlanden der Start in die neue Saison – und die begann gleich erfolgreich. Der Deutsche Ex-Biathlet Florian Lipowitz landete auf dem fünften Rang und schnappte sich damit auch die Führung in der U23-Wertung der Bundesliga.