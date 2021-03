Feller gewinnt Lenzerheide-Slalom vor Noel und Pinturault

Die Weltcup-Saison bei den alpinen Ski-Herren ist mit einem österreichischen Slalom-Erfolg zu Ende gegangen. Manuel Feller setzte sich am Sonntag in Lenzerheide mit 0,08 Sekunden Vorsprung auf den Franzosen Clement Noel durch und feierte seinen zweiten Weltcup-Sieg. Dritter wurde dessen Landsmann Alexis Pinturault (+0,11), der schon als Gesamtweltcup-Sieger festgestanden war. Marco Schwarz, der den Slalom-Weltcup gewonnen hat, fiel nach Halbzeit-Führung auf Rang sechs zurück.

Feller hatte im Jänner in Flachau seinen Premierensieg gefeiert, diesmal setzte er sich nach Platz sechs vor der Pause auf einer eisigen Piste durch. „Das Ziel war, noch einmal ‚Big Points‘ zu holen“, sagte der Tiroler im ORF-Interview, „dass es jetzt mein zweiter Sieg wird, ist umso schöner. Das Finale liegt mir immer ganz gut, einmal noch alles geben, dann ab in die Pause. Ich bin sehr happy, dass mir das so aufgegangen ist.“ Er freute sich über eine „sehr, sehr gute Slalom-Saison“. Im Riesentorlauf habe er nicht alles abgerufen, „das braucht man gar nicht schönreden“.