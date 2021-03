Slowakischer Premier holt sich Abfuhr nach Rücktrittsoffert

In der Slowakei ist auch nach der Rücktrittsankündigung von Ministerpräsident Igor Matovic kein Ende der Regierungskrise in Sicht. Die mitregierende rechtsliberale Partei „Freiheit und Solidarität“ (SaS) hat nämlich die von Matovic formulierten Bedingungen für einen Rücktritt als Ausdruck „persönlicher Rache“ des Regierungschefs zurückgewiesen, berichten slowakische Medien am Montag. Matovic hatte unter anderem ein SaS-Ministerium für seine Partei Olano reklamiert.