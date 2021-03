Mehr Licht für Grabmal von Kaiser Maximilian I. in Innsbruck

Das neue Lichtkonzept wäre wohl ganz im Sinn von Kaiser Maximilian I. gewesen. „Maximilian hatte einen historischen Blick darauf, welche Botschaft er in welcher Inszenierung an die Zukunft übermitteln will“, meinte Peter Assmann, Direktor der Tiroler Landesmuseen, am Montag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. So sei auch sein Grabmal überzeitlich ein „Denkmal für die Zukunft“, das jetzt mit der neuen Beleuchtungsform noch besser zur Geltung komme.