Test auf Osttiroler Alm: Halsband soll den Wolf vergrämen

Wie das Halsband funktioniert, erklärt Eder so: „Wölfe, aber auch Bären oder Luchse, greifen mit einem Biss in den Hals an, dem so genannten Drosselbiss. Der Druck des Bisses löst im Abwehrband einen leichten Stromschlag aus.“ Dieser Impuls soll den Angreifer nicht verletzen – dazu ist der Strom zu schwach –, sondern nur abschrecken, sodass er seine Beute in Ruhe lässt. Der Wolf werde aus diesem Stromschlag sozusagen „lernen“, dass sein Angriff unangenehme Folgen hat, so Eder, und sich in Zukunft von Weidetieren fernhalten.

Der nächste Schritt, der bevorsteht, ist ein Probebetrieb der Bänder in einem Gebiet, in dem oft mit Wolfsattacken zu rechnen ist. Nur so lässt sich überprüfen, ob das Band tatsächlich so wirkt wie gedacht. Daran arbeitet Michael Eder noch, in enger Abstimmung mit Tierschutzorganisationen in Deutschland. So gibt es in Niedersachsen Regionen mit sehr häufigen Wolfsangriffen, eventuell könnte der Probebetrieb dort stattfinden, erklärt der Unternehmer. Das ist aber noch nicht fixiert.