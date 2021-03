Ein Jahr ist Graf genug: „Es sieht gut aus fürs Comeback“

Die fünf olympischen Ringe bleiben das große Ziel: Bernadette Graf hat ihr Ticket für Tokio in der Tasche und will um eine Medaille kämpfen.

Innsbruck –Das Wort „Comeback“ kann Bernadette Graf langsam nicht mehr hören. „Sieht gut aus“, sagt die 28-jährige Tulferin nach dem Abschlusstraining im Judozentrum Innsbruck. Die vierfache EM-Medaillengewinnerin und Olympia-Fünfte von Rio 2016 will es nach langer Zwangspause endlich wieder wissen. Am Sonntag greift sie beim Grand Slam im georgischen Tiflis als eine von neun ÖJV-Athleten erstmals seit über einem Jahr (Grand Prix in Düsseldorf 2020) wieder ins Wettkampfgeschehen ein. In den vergangenen Monaten musste sie mehrmals ihre Rückkehr verschieben. „Ich hab die Tasche gepackt und das Flugticket, es kann losgehen“, meint sie lächelnd.