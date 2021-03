55 Teams kämpfen um 13 WM-Tickets: Jeder Patzer wird bestraft

Und dabei dürfen sich die europäischen Spitzen-Nationen kaum Ausrutscher leisten. Denn Europa hat für 55 Quali-Teilnehmer (nur) 13 Plätze zu vergeben – fix dabei im Emirat sind lediglich die zehn Gruppensieger. Um die drei verbleibenden Plätze spielen dann die zehn Gruppenzweiten gemeinsam mit den beiden besten noch nicht qualifizierten Gruppensiegern der Nations League. So weit, so kompliziert.

Zum Auftakt sind heute gleich einige große Nationen im Einsatz: Titelverteidiger Frankreich startet in der Gruppe B zum Beispiel als klarer Favorit mit einem Heimspiel gegen die Ukraine (20.45 Uhr). Gegen die Osteuropäer hatte man im Oktober ein Testspiel mit 7:1 gewonnen. In der Gruppe G gastieren die Niederlande in der Türkei (18 Uhr) und auch das Duell zwischen den hochkarätig besetzten Belgiern und Wales in Gruppe E versprüht heute durchaus Spannung. Die Waliser müssen dabei auf Teamchef Ryan Giggs verzichten. Denn gegen den ehemaligen Star von Manchester United läuft ein Verfahren wegen des Verdachts auf Körperverletzung. Überschattet werden die Länderspiele natürlich weiter von der Corona-Pandemie. So weicht Portugal für sein Heimspiel gegen Aser­baidschan nach Turin aus.