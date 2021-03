Nach dem Weltcup ist vor den ÖSV-Titelkämpfen

Bei den letzten österreichischen Super-G-Meisterschaften schnappte sich die Söllerin Christina Ager die Goldmedaille. © gepa

Tulfes – Nach den Wetterkapriolen beim Weltcup-Finale in Lenzerheide (SUI) dürfen sich die ÖSV-Speed-Asse bei den österreichischen Meisterschaften am Glungezer auf ein Wintermärchen unter blauem Himmel einstellen. Am Mittwoch geht’s gleich mit zwei Super-G-Rennen der Damen los. Den Auftakt macht um 9.15 die ÖSV-Meisterschaft, gefolgt (ca. 11.15 Uhr) von einem FIS-Rennen. Die Spitzengruppe rund um die Tirolerin Stephanie Venier und die Steirerin Tamara Tippler fehlt, weil sie zeitgleich bei sportmedizinischen Leistungs-Tests in Innsbruck gebunden ist.

Am Donnerstag steht dann der Slalom an, der die Meister in der alpinen Kombination kürt. Am Freitag und Samstag sind dann die Herren an der Reihe – jeweils gefolgt von FIS-Rennen. Kommende Woche (Dienstag bis Donnerstag) sind dann kurz vor dem Oster-Wochenende die Techniker im Slalom und Riesentorlauf gefragt. Nach der langen und schwierigen Corona-Saison werden es die letzten Rennen vor den finalen Material-Tests sein.

Beim veranstaltenden SC Hall-Absam fühlt man sich an die Zeiten erinnert, als bei der dritten Ski-WM 1933 am Glungezer auf der langen Abfahrt noch um Gold, Silber und Bronze gekämpft wurde. Der Glungezer rückte heuer schon einmal in den Fokus, als die ÖSV-Damen im Jänner nach dem abgesagten Abfahrtstraining von Garmisch-Partenkirchen kurzerhand in Tulfes ihre Schwünge in den Schnee zauberten. (TT)