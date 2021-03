Medaillenschmiede Schigymnasium Stams: „Ohne Eltern geht es nicht“

Innsbruck – Die Stams-Verantwortlichen um Direktor Arno Staudacher und den sportlichen Leiter Harald Haim haben schon einmal weniger beschwingt die jährliche Leistungsbilanz erstellt als dieser Tage. Just in diesen Corona-geprägten Monaten voller Unsicherheiten, mit eingeschränktem Wettbewerbskalender und wiederholt veränderten Regierungsvorgaben blickt das Führungsduo mit seinem 58-köpfigen Lehrer-, Trainer-, Erzieher-Team auf einen der erfolgreichsten Winter der 54-jährigen Geschichte des alpinen und nordischen Ausbildungszentrums zurück. Balsam auf so manch angekratztes Ego, schließlich sei man in der Vergangenheit bei ausbleibenden Erfolgen ganz bewusst an den Pranger gestellt worden. Auch seitens des ÖSV.