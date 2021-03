Fakes statt echter Singles: Achtung beim Online-Dating

Gerade in Corona-Zeiten boomen Online-Flirtportale. Doch viele davon sind mit Vorsicht zu genießen.

Innsbruck – So mancher dürfte davon träumen, für das Schreiben von SMS bezahlt zu werden. „Zehn Cent pro Text“ – so lautete das Job-Angebot, das einer TT-Leserin kürzlich per Mail gemacht wurde. Dabei bekäme sie natürlich nicht für virtuelles Geplauder mit Freunden Geld: „Sondern für SMS, die ich unter falschen Identitäten mit mir unbekannten Männern für ein Schweizer Flirt-Portal führe.“