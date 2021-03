Zehn Tote bei Schusswaffenangriff in US-Supermarkt

Ein Mann hat im US-Bundesstaat Colorado mindestens zehn Menschen in einem Supermarkt erschossen. Die Bluttat ereignete sich in einem Einkaufskomplex mit mehreren Geschäften und Cafés in der Stadt Boulder, nordwestlich von Denver. Unter den Toten ist auch ein Polizist. Er sei am Montagnachmittag (Ortszeit) einer der ersten Beamten am Tatort gewesen und erschossen worden, sagte die örtliche Polizeichefin Maris Herold.

Ein Verdächtiger wurde in Gewahrsam genommen und soll sich aufgrund von Verletzungen in medizinischer Behandlung befinden. Angaben über weitere Verletzte habe es zunächst nicht gegeben, twitterte die Polizei. Zum Motiv machten die Behörden mit Verweis auf das frühe Stadium der Ermittlungen keine Angaben.

Die Polizei habe Meldungen über Schüsse und eine verdächtige Person mit einem Patrouillengewehr erhalten, erklärte Herold. Die Beamten rückten mit einem massiven Aufgebot an - der Ladenkomplex wurde umstellt, auch schwer bewaffnete Spezialkräfte waren im Einsatz. Per Lautsprecher riefen die Sicherheitskräfte den Verdächtigen zum Aufgeben auf.

Augenzeugen berichteten von mehreren Schüssen und reglosen Menschen auf dem Boden des Supermarktes und auf dem Parkplatz. Auf Videobildern war zu sehen, wie ein Mann mit blutüberströmtem Bein und nacktem Oberkörper von der Polizei abgeführt wurde. Ob es sich dabei um den Verdächtigen handelte, war zunächst unklar.

„Es fühlt sich an wie der sicherste Ort in Amerika, und ich wurde gerade fast getötet, weil ich ein Getränk und ein Sackerl Chips gekauft habe“, sagte ein schockierter Augenzeuge namens Ryan Borowski dem Sender CNN. Er berichtete, dass es im Supermarkt mehrmals laut geknallt habe. Beim dritten Knall seien die Leute nur noch gerannt.

Der zuständige Bezirksstaatsanwalt Michael Doherty sagte: „Es ist eine Tragödie und ein Alptraum.“ Gouverneur Jared Polis sprach von einem „entsetzlichen Ereignis“. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, teilte mit, US-Präsident Joe Biden sei über den Vorfall in Colorado informiert worden und werde auf dem Laufenden gehalten.

Medienberichten zufolge versuchten sich Menschen am Tatort vor dem Schützen in Sicherheit zu bringen. Sein Schwiegersohn und zwei Enkelinnen hätten sich zur Tatzeit in dem Supermarkt befunden und rund eine Stunde lang in einer Umkleide versteckt, sagte Steve Staeger dem Sender NBC. Die Polizei habe sie schließlich in Sicherheit gebracht. Der Mann forderte eine Reform der Waffengesetzgebung: „Jede Woche - jede Woche gibt es in den USA eine Schießerei. Diesmal waren wir dran. Das sollte sich nirgends wiederholen“.

In den USA kommt es quasi täglich zu tödlichen Zwischenfällen mit Waffen, die dort leicht zu kaufen sind. Die Gesundheitsbehörde CDC verzeichnete in ihrer jüngsten Statistik aus dem Jahr 2018 insgesamt 39.740 Schusswaffentote in den USA - also etwa 109 Tote pro Tag.

Mehrere prominente Amerikaner, darunter Bernice King, Tochter des Bürgerrechtlers Martin Luther King Junior, forderten Washington zu Waffenrechtsreformen auf. Man müsse „wenigstens versuchen“, die Waffengewalt zu verringern, schrieb sie auf Twitter.

Auch der Schauspieler Elijah Wood meldete sich zu Wort: „Wann ist genug genug?“. Man könne dies nicht als normal hinnehmen. Die ehemalige Abgeordnete im Repräsentantenhaus Gabrielle Giffords, die selbst vor zehn Jahren im Supermarkt angeschossen und schwer verletzt wurde, sprach von einer Tragödie.