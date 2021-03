„The Square“: Comeback eines Kino-Highlights

Innsbruck –Dieses Kinoereignis des Jahres 2017 wird immer wieder ins Programm gerückt (aktuell vom Sender 3sat). Gut so, denn „The Square“ von Regisseur Ruben Östlund ist ein mit etlichen Preisen (u. a. Goldene Palme in Cannes) dekorierter filmischer Leckerbissen. Staubtrocken, komisch und zynisch bis ins Mark wird hier zweieinhalb Stunden lang die Kluft zwischen Schein und Sein, zwischen edler Vorgabe und gelebter Realität auf die Schaufel genommen.

Christians privates Tun steht dazu in heftigem Widerspruch. Trickdiebe erleichtern ihn um sein Mobiltelefon und sein Portemonnaie. Wie ein Racheengel verteilt der Bestohlene daraufhin Drohbriefe in jenem Wohnsilo, in dem sein Handy geortet wird. Er nimmt es in Kauf, dass er Dutzende unbeteiligte Familien des Diebstahls bezichtigt.