Salzburg komplettiert ICE-Halbfinale - Nun gegen KAC

Die Salzburger haben es geschafft, einen 0:2-Rückstand in der „best of seven“-Viertelfinal-Serie der ICE Eishockey-Liga in ein 4:2 zu verwandeln. Damit stehen die Halbfinali fest. Der EC Red Bull Salzburg trifft nach dem 3:0 (1:0,1:0,1:0) am Dienstagabend bei den Dornbirn Bulldogs ab Sonntag auf den KAC. Das zweite Semifinale bestreiten HCB Südtirol und die Vienna Capitals. Damit stehen die ersten vier Teams nach der Zwischenrunde im Halbfinale.