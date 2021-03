Mit sehr viel Hilfe von Freunden: Ringo Starr meldet sich zurück

Innsbruck – Schon vor 50 Jahren plus war sich Ringo Starr seiner Stärken bewusst: Die lagen im Schlagzeugspiel, im Gesang eher weniger. Vors Mikrofon ließen die restlichen drei Beatles ihren Drummer aber doch. „With A Little Help From My Friends“ wurde 1967 mit Ringo als Interpret zum Hinhörer, später zum Klassiker. Auch weil sich Joe Cocker 1969 in ­Woodstock an Ringos Lied aber so was von stimm-wunderlich ­abarbeitete.