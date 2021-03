Mit viel Energie zur neuen Modellregion in Hall und Umgebung

Hall, Rum – Lokale Maßnahmen zur Energiewende und zum aktiven Klimaschutz zu ergreifen, um langfristig von fossiler Energie unabhängig zu werden: Das ist das Ziel der so genannten Klima- und Energie-Modellregionen (KEM). Aktuell gibt es in Österreich bereits 102 dieser – vom Klima- und Energiefonds initiierten und unterstützten – KEM, die rund 900 Gemeinden mit etwa 2,6 Mio. Einwohnern umfassen. In Tirol bestehen bislang zehn Modellregionen. Nun möchte sich auch der Planungsverband 16 – Hall und Umgebung, mit 40.000 Einwohnern immerhin einwohnerstärker als z. B. der gesamte Bezirk Reutte, geschlossen als KEM bewerben.