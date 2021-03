Stadttheater Klagenfurt peilt 2. Mai als Neustart-Termin an

Weil eine Öffnung im April wegen der Coronavirus-Pandemie nicht in Sicht ist, hat das Klagenfurter Stadttheater nun angekündigt, die für April vorgesehenen Premieren auf Mai zu verschieben. Ein Neustart des Theaterbetriebs ist nun für den 2. Mai geplant, teilte das Theater in einer Aussendung am Mittwoch mit. Dann soll es mit „Der Vogelhändler“ von Carl Zeller losgehen. Ursprünglich war diese Premiere für den 29. April vorgesehen.